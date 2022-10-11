محافظ خميس مشيط يدشّن حملة التحصين ضد الأنفلونز الموسمية

︎ . المناطق_واس دشّن محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط أمس حملة التحصين ضد الأنفلونزا الموسمية بمركز صحي حي الضباط بالمحافظة.

وأوضحت صحة عسير أنها تقدم خدمة التطعيم في أكثر من 72 مركزاً للرعاية الصحية الأولية وبشكل مستمر طوال فترة الحملة، حيث تستمر الحملة لمدة أربعة أشهر وتستهدف تطعيم (243808) شخصاً، للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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