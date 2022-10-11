المؤشر الياباني ينخفض 1.32% في بداية التعامل في طوكيو

︎ . المناطق_واس انخفض المؤشر الياباني القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وهبط المؤشر 1.32 في المئة إلى 26757.12 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.00 بالمئة إلى 1887.69 نقطة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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