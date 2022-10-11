شكرا لقرائتكم خبر عن التحكيم يفاجئ الاتحاد.. قرار رسمي في قضية حمدالله مع النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اشتغل الشارع الرياضي السعودي خلال الوقت الحالي، بعد الكشف تفاصيل جديدة مثيرة في قضية المهاجم المغربي عبد الرازق حمدالله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بخلاف قضيته مع النصر.

خلاف النصر وحمدالله

حمدالله صاحب العمر الـ 31، لعب في صفوف النصر سابقًا قبل رحيله في شهر نوفمبر 2021 الماضي، بعد خلال بين اللاعب والإدارة خارج كرة القدم، لتشتعل الخلافات بين الطرفين.

وبعد أشهر قليلة وعقب تعاقد اتحاد جدة مع المهاجم المغربي، كشف النصر على تسجيلات صوتية تجمع اللاعب بـ البلوي، المدير التنفيذي للنادي الجداوي، يحرضه خلالها على الرحيل عن العالمي خلال فترة سريان عقده، وذلك ما يخالف اللوائح والقوانين بشكل نهائي.

وبعد تأكيد لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، صحتها، قررت إيقاف اللاعب أربعة أشهر، والبلوي ستة أشهر، بالإضافة إلى حرمان الاتحاد من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة، قبل أن يتم رفع الايقاف عن الدولي المغربي لأن اللاعب أجنبي وليس محلي.

جلسة استماع جديدة في قضية حمدالله والاتحاد مع النصر

ووفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة "الجزيرة" السعودية فإن التحكيم فاجئ النصر والاتحاد في قضية عبدالرزاق حمد الله، بعد الإعلان عن "جلسة استماع" جديدة، أمام مركز التحكيم الرياضي، لكافة أطراف قضية حمد الله.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مساء الغد الأربعاء القادم، الموافق 12 أكتوبر 2022، موعدًا لجلسة الاستماع الحاسمة بين الطرفين، في القضية التي هزت الشارع الرياضي السعودي، خلال الأشهر القليلة الماضية.

أرقام حمدالله مع الاتحاد

شارك المهاجم المغربي مع الاتحاد منذ انضمامه إليه في نوفمبر الماضي في 17 مباراة فقط لا غير، ناجحًا في هز الشباك السعودية بـ 15 هدف.