شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يعلق على السقوط أمام الشباب في الدوري ويؤكد: لن نتأثر بشيء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي على تعادله أمام نظيره نادي الشباب خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأمس ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين لهذه النسخة 2022-2023.

الهلال يتعادل أمام الشباب في دوري روشن للمحترفين

وسقط نادي الهلال في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره نادي الشباب على ملعب الأول ضمن منافسات الجولة السادسة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة والتي شهدت مفاجآت عديدة.

نتيجة مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي للمحترفين

وتعادل الهلال بهدف لمثله أمام الشباب أحرز موسى ماريجا هدف الهلال الأول في الدقيقة "21" وجاء هدف الشباب الوحيد في الدقيقة "56".

تعليق رامون دياز على تعادل الهلال مع الشباب

ووفقًا لما قاله دياز على المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لقد قدم الهلال أداءً جيدًا وسيطر على أغلب المباراة لكن لم يحالفه التوفيق في ترجمة العديد من الفرص إلى أهداف على رأسها ركلة الجزاء المهدرة من أوديون إيغالو.

وواصل مدرب الهلال حديثه حول تأثر الفريق بقرار الحرمان من التسجيل: "نادي الهلال لديه لاعبين متجانسين، لكن التأثر جاء فقط بسبب الإصابات".

ترتيب الهلال والشباب في الدوري السعودي للمحترفين

وتجمد رصيد الهلال عند النقطة 14 في المركز الرابع بجدول الدوري السعودي للمحترفين بينما رفع الشباب رصيده إلى النقطة 19 في صدارة ترتيب الدوري.