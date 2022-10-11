مركز الشقيق يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

︎ . المناطق-واس ~شهد رئيس مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب أكرم آل سالم – أمس – تدشين حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، بحضور مدير مركز الرعاية الصحية الأولية بالشقيق إبراهيم أبو داحي.

وتشمل حملة التطعيم ‏جميع الممارسين الصحيين و مرضى الأمراض المزمنة و الربو الشعبي و أمراض القلب ، وأمراض الكبد ، وأمراض الكلى ، ‏وأمراض السكري، وفقر الدم المنجلي ، ‏وضعف المناعة المكتسبة الوراثية ‏، والنساء الحوامل خلال فترة الأنفلونزا الموسمية ، والأطفال من عمر 6 ‏شهور ‏حتى 5 سنوات ‏، وكذلك كبار السن. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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