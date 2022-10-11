الكلية التقنية للبنات بجازان تعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثاني

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أعلنت الكلية التقنية للبنات بجازان عن مواعيد القبول الإلكتروني للراغبات في التقديم على برامج الكلية لخريجات الثانوية العامة للفصل التدريبي الثاني من العام 1444هـ .

وأوضحت الكلية أن التسجيل متاح في جميع أقسام الكلية ابتداء من 27 / 03 / 1444 هـ، و حتى 02 / 04 / 1444هـ، داعية الراغبات في الاطلاع على شروط القبول والتسجيل بزيارة البوابة الإلكترونية للقبول (قبولي) بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://adm-tvtc.medad.com/registration.

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Source almnatiq

