الفيحاء ينهي تحضيراته لمواجهة الإتفاق

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء تحضيراته لمواجهة نظيره الإتفاق، مساء الثلاثاء ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتضمنت الحصة التدريبية لنادي الفيحاء، تمارين لياقية وقائية، تبعها محطات تكنيكية وترفيهية، ثم تمارين على التنظيم الدفاعي والهجومي خلال الكرات الثاتبة.

واختتم المدير الفني للفريق، المدرب الصربي فوك رازوفيتش المران بمناورة تكتيكية على منتصف الملعب.



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Source akhbaar24

