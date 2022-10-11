لأول مرة في تاريخه.. المنتخب السعودي للمبارزة يحقق برونزية آسيا تحت 23 عاماً

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حقق المنتخب السعودي للمبارزة، الميدالية البرونزية لسلاح الأبيه، في منافسات البطولة الآسيوية تحت 23 عاماً المقامة حاليّاً في الكويت، للمرة الأولى في تاريخ المبارزة السعودية لفئة تحت 23 عاماً.
ومثل الأخضر السعودي كل من: جواد الداوود، وعمر العكاس، ونواف الخالدي، وحسين الطويل، إضافة إلى محمد فؤاد المدير الفني، وماهر شورو مدرب المنتخب.
وكان المنتخب السعودي قد تجاوز الإيراني في ربع النهائي بنتيجة 45 / 39 ليحقِّق البرونزيةَ بعد خسارته من منتخب كازاخستان، وتختتمُ مشاركة المنتخب السعودي غداً بفريق السيدات لسلاح الأبيه (فرق).
من جهته، بارك رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة رئيس بعثة المنتخب أحمد الصبان، للفائزين هذا الإنجاز الذي يسجَّل للمرة الأولى في تاريخ المبارزة تحت 23 عاماً.
وأرجعَ الصبان هذا الإنجاز إلى تميّز وتفوق تراكمي للمبارزة السعودية على مستوى فئتي الناشئين والشباب، لذا بدأ جني ثمار استثمار في اللاعبين تحت 23 عاماً، مؤكداً أن العمل مستمر لتكتمل النجاحات بإنجازات (العمومي)، لافتاً الانتباه إلى استمرار استعداداهم للاستحقاقات القادمة، مثل بطولة العالم للفنون القتالية 2023 التي ستستضيفها المملكة.
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Source akhbaar24
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