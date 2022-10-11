بحثا جهود تمديد الهدنة وآخر المستجدات.. وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس “القيادة اليمني”

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التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان يوم أمس (الإثنين)، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، وذلك بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح الأمير خالد أنه نقل للدكتور رشاد العليمي تحيات وتقدير قيادة المملكة لجهود مجلس القيادة اليمني، وتمنياتهم لدولة اليمن الشقيقة الأمن والاستقرار.

وأضاف أنه بحث مع العليمي جهود الأمم المتحدة في تمديد الهدنة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني بما يحقق الأمن والسلامة لليمن، كما ناقشا المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، والخطوات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة.



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Source akhbaar24

