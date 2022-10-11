شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار أهلي جدة.. بحرة تجهز لاعبي الفريق لمباراة نجران والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز أخبار نادي أهلي جدة السعودي على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك يأتي فيما يلي..

الأهلي يجهز لاعبي الفريق في بحرة

يواصل فريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي استعداداته لمواجهة ضيفه نجران، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري يلو للدرجة الأولى، وهي المباراة التي يحتضنها ملعب الجوهرة المشعة في جدة مساء اليوم الثلاثاء.

ولجأ الجهاز الفني بالنادي الأهلي لتدريب بعض لاعبي الفريق في منطقة "بحرة" الجبلية الموجودة بين مكة المكرمة وجدة، وجاء ذلك من أجل من أجل رفع المعدل اللياقي لعددٍ من اللاعبين أبرزهم القائد ياسر المسيليم، ومحمد المجحد وعلي الزبيدي وغيرهم.

الكشف موعد قدوم مدرب اللياقة البدنية

في سياق منفصل.. من المقرر أن يصل الجنوب إفريقي "كابيلو رانجواغا" مدرب اللياقة البدنية بالجهاز الفني للأهلي إلى جدة صباح الأربعاء القادم لبدء مهمته رسميًا مع الفريق ضمن الجهاز الفني الذي يقوده الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

كل ما يخص مباراة جدة القادمة في دوري يلو 2022/2023

يبحث العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة أهلي جدة القادمة في الدوري السعودي للمحترفين، والتي من المقرر أن تقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر أكتوبر الجاري.

تعرف على توقيت مباراة الأهلي ونجران والقنوات الناقلة

من المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية الناقل الحصري لجميع مباريات دوري يلو السعودي خلال نسختة الجارية.

تعرف على موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري السعودي بالدرجة الأولى 2022/2023

يقع الأهلي في المركز السابع من جدول ترتيب مسابقة دوري يلو السعودي، حاملًا في رصيده 9 من النقاط، بينما يقع نجران في المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط فقط لا غير.