شكرا لقرائتكم احذروا الخلطات الشعبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت استشارية أمراض جلدية نجلاء الدوسري، أنه لا يوجد دليل علمي على أن ما يعرف بـ”زيت الحشيش” مفيد لنمو الشعر أو منع تساقطه، مضيفة أن الفوائد المثبتة فقط لزيت إكليل الجبل. الخلطات الشعبية: وتابعت الاستشارية خلال حوارها إلى برنامج يا هلا المذاع على روتانا خليجية، اليوم الاثنين: احذروا الخلطات الشعبية؛ لأنها قد تسبب مشكلات صحية عديدة، ولا تستخدمون شيئًا غير مصدق من هيئة الغذاء والدواء. تحذيرات: وكثيرًا ما حذر الخبراء من استعمال الخلطات الشعبية غير المرخصة من قبل وزارة الصحة والتي لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء. ويجب أن تكون المستحضرات الطبية إما كبسولات أو عن أدوية مشروبة أو مراهم مصنفة من الأدوية المعتمدة لدى وزارة الصحة.