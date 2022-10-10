معرض متنقل للتوعية بالأمن السيبراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق بمقر وزارة التعليم أمس المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني الذي تستضيفه الوزارة بتنظيم من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لمدة 3 أيام، بحضور نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، ومساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، ونائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للاتصال والتسويق علي المطيري. ويحتوي المعرض على 4 أجنحة رئيسة؛ تتمحور حول التعريف بمفهوم الأمن السيبراني وأبرز السلوكيات التي تسهم في الحماية من المخاطر السيبرانية، وتقديم محاكاة حية لأبرز الاختراقات على الأفراد والمنظمات، وعيادة سيبرانية يتم من خلالها قياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني عن طريق مجموعة من الأساليب التفاعلية المتوفرة في العيادة، إضافة إلى الجناح الأخير الذي يحصل فيه الزائر على الاستشارات والتوصيات العامة المتوافقة مع التجارب والاختبارات التي أجريت داخل أجنحة المعرض. أهداف المعرض:





رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني.



الإسهام في المحافظة على سرية المعلومات الحساسة.



بناء ثقافة سيبرانية عالية لدى منسوبي الجهات المستفيدة.



تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني والبيانات الشخصية.



استعراض أساليب المخترقين المتجددة.



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