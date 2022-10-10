استمرار إزالة المباسط العشوائية بالعاصمة المقدسة

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فيما أزالت بلدية المسفلة الفرعية 13 بركس مخالفة ومهجور في عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي للبلدية، وذلك في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية بالعاصمة المقدسة.وكانت الأمانة دعت المواطنين إلى المشاركة في تحسين المشهد البصري بالإبلاغ عن مخالفات عدم ردم الحفر وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بعد الانتهاء من العمل في الموقع عبر تطبيق بلدي. وأشارت إلى أن تلك البلاغات تسهم في أنسنة المدن وتحقيق برنامج جودة الحياة 2030.
كما دعت أصحاب المنشآت إلى الانضمام إلى المنشآت الحاصلة على شهادة التأهيل لأنشطة مكافحة أفات الصحة العامة ليكون مقدم خدمة معتمد لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية و الإسكان.
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