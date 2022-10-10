شكرا لقرائتكم خبر استمرار إزالة المباسط العشوائية بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت بلدية الشوقية الفرعية بمساندة الإدارة العامة للنظافة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة أعمالها في ترحيل وإزالة المباسط العشوائية لبيع مواد البناء وناقلات بيع الأسمنت وتنظيف المنطقة بالكامل، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

فيما أزالت بلدية المسفلة الفرعية 13 بركس مخالفة ومهجور في عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي للبلدية، وذلك في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية بالعاصمة المقدسة.

وكانت الأمانة دعت المواطنين إلى المشاركة في تحسين المشهد البصري بالإبلاغ عن مخالفات عدم ردم الحفر وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بعد الانتهاء من العمل في الموقع عبر تطبيق بلدي. وأشارت إلى أن تلك البلاغات تسهم في أنسنة المدن وتحقيق برنامج جودة الحياة 2030.

كما دعت أصحاب المنشآت إلى الانضمام إلى المنشآت الحاصلة على شهادة التأهيل لأنشطة مكافحة أفات الصحة العامة ليكون مقدم خدمة معتمد لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية و الإسكان.