شكرا لقرائتكم خبر الداخلية تشارك في «جيتكس للتقنية» بـ5 محاور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت عنوان «عالم أبشر لوطن آمن»، دشن وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية المهندس عبدالله الربيعة، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض جيتكس للتقنية 2022 المقام في دبي حتى 14 أكتوبر بـ5 محاور رئيسة وذلك للمرة الثامنة عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة والهيئة العامة للنقل ووزارة النقل والخدمات اللوجستية.

وتهدف المحاور الخمسة إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في ظل رؤية السعودية 2030م، حيث سيحظى الزوار بالتعرف على النسخة الجديدة من التطبيقات الذكية والأنظمة الالكترونية، التي أسهمت في تطوير الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.

• تحقيق التحول الرقمي على مستوى وزارة الداخلية.

• تعزيز الأمن وتقليل الجريمة بجميع أشكالها، بما في ذلك الجرائم المعلوماتية.

• تعزيز السلامة المدنية والمرورية.

• خدمات ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.

• جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة.