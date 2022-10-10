شكرا لقرائتكم خبر الداخلية تشارك في «جيتكس للتقنية» بـ5 محاور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتهدف المحاور الخمسة إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في ظل رؤية السعودية 2030م، حيث سيحظى الزوار بالتعرف على النسخة الجديدة من التطبيقات الذكية والأنظمة الالكترونية، التي أسهمت في تطوير الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.• تحقيق التحول الرقمي على مستوى وزارة الداخلية.
• تعزيز الأمن وتقليل الجريمة بجميع أشكالها، بما في ذلك الجرائم المعلوماتية.
• تعزيز السلامة المدنية والمرورية.
• خدمات ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.
• جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة.
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