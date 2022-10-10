شكرا لقرائتكم خبر إيقاف مقيمين جمعا أموالا لتحويلها للخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مقيمين من الجنسية اليمنية، لجمعهما الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة، وضبط بحوزتهما مبلغ 583,700 ريال. وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف مقيمين جمعا أموالا لتحويلها للخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.