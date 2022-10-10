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شكرا لقرائتكم شروط ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أكد المشرف العام على مكتب التشريعات بوزارة العدل، مصعب الجماز، أن المكاتب الأجنبية المستقلة سوف تقدم فقط أربع خدمات قانونية، وباقي الخدمات يشترط وجود شريك سعودي.
نسب سعودة:
وتابع الجماز، خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن المكاتب الأجنبية التي ستحصل على الترخيص بالعمل في المملكة سوف تلتزم بنسب السعودة.
شروط المكتب الأجنبي:
كما كشف المشرف العام على مكتب التشريعات بوزارة العدل عن الشروط الواجب توفرها في مكتب المحاماة الأجنبي للحصول على الترخيص، لمزاولة العمل في السعودية
. ولفت إلى أنه ينبغي أن يكون لمكتب المحاماة سمعة دولية متميزة في مزاولة المهنة، وأن يكون مضى على تأسيسها 10 سنوات، وأن يكون له تواجد دولي حقيقي في 3 دول متقدمة اقتصاديًّا، وأن يسمي شريكين يمثلانه في المملكة، بالإضافة إلى سداد رسوم الترخيص.
اسماعيل الماحي
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