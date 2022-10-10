شكرا لقرائتكم الصحة تستجيب لاستغاثة عاجلة من المريسل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وجه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، نداءً إلى وزارة الصحة من أجل إغاثة مريضة مُسنة تعاني من اشتباه ورم، فيما تتلقى علاجها في مدينة الملك سعود الطبية. تأخر العينة: وقال الإعلامي، عبر تغريدة له على “تويتر” أمس الاثنين: “من غير المعقول تأخير طلب أخذ عينة من كبيرة بالسن لديها اشتباه بورم لمدة 10 أيام، وملف المريضة في مدينة الملك سعود الطبية وبحاجة إلى أخذ عينة عاجلة منها”. وناشد المريسل وزير الصحة فهد الجلاجل، قائلًا: “يعرف معاليكم أن التأخير في مثل هذه الحالات له انعكاس سلبي على حياة المريضة”. الصحة ترد: وفي المقابل ردت وزارة الصحة بأنه تم التواصل بشأن حالة المريضة، ورد الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر “تويتر” على تغريدة الإعلامي بأنه ” لا بأس عليها إن شاء الله شافاها الله وعافاها، تم التواصل معكم أخوي عبدالعزيز عبر الرسائل الخاصة نأمل منكم الاطلاع وتزويدنا بكافة التفاصيل والمعلومات”. يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية لديها سجل مميز في علاج الأورام، ومن أبرز وآخر إنجازاتها نجاح عملية استئصال ورم دماغي لسيدة سبعينية في حالة الإفاقة لمدة ساعتين، حيث تعاني من مرض في القلب يحول دون تخديرها بشكل كامل.