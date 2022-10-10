شكرا لقرائتكم البسام رئيسًا تنفيذيًا لشركة مطارات القابضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

مسيرة البسام ويمتلك خبرات في قطاع الطيران المدني وإنجازات وجهود جاءت على مدى 28 عامًا، شغل خلالها عدة مناصب حيث عين مساعدًا لمعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للعمليات، كما عين مساعدًا لمعالي رئيس الهيئة للخدمات المشتركة، ومساعدًا لمعالي رئيس الهيئة للمطارات، ومساعد الرئيس التنفيذي للعمليات (المشاريع، والمطارات، والتقنية)، ومستشارًا لمعالي رئيس الهيئة للحوكمة والمشاريع التنفيذية. استراتيجية قطاع الطيران كما تولى البسام قيادة استراتيجية التحوّل في قطاع الطيران على مستوى المملكة، ومن إنجازاته على صعيد المبادرات قيادة اللجنة التوجيهية والإشرافية للمشروع الاستراتيجي للمملكة بنقل 28 مطارًا من هيئة الطيران المدني إلى مظلة شركة مطارات القابضة، والمساهمة في إطلاق مطار الملك عبدالعزيز كأكبر مطار في المملكة، إضافة إلى مساهمته في ربط 28 مطارًا عبر مركز عمليات رقمي يدير الشبكات والاتصالات من موقع مركزي، كما أسس أول مركزين لربط وإدارة ومراقبة شبكة مطارات المملكة (NOC)، ومركز مراقبة أمن معلومات المطارات (SOC)، بالإضافة إلى جهوده في تحديث أسطول ومنظومة الإطفاء والإنقاذ لجميع مطارات المملكة، إضافة إلى اختياره قائدًا لفريق الاتصال في قطاع الطيران أثناء جائحة COVID-19 حيث أُنيط به التنسيق مع الجهات الداخلية والدولية بشأن تبعات الجائحة وعودة المواطنين المتواجدين خارج المملكة عبر جميع مطارات المملكة. مجلس المطارات الدولي كما ترأس اللجنة الإشرافية والتوجيهية لمشروع التخصيص في الهيئة العامة للطيران المدني، إضافة إلى كونه مستشارًا خاصًا في مجلس المطارات الدولي ACI لمناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وتولى إعداد ملف ترشيح المملكة لاستضافة المقر الإقليمي للمجلس، وقد أعلن مؤخرًا عن فوز المملكة العربية الرياض - محمد الوسيري - أعلن مجلس إدارة شركة مطارات القابضة عن تكليف سليمان بن أحمد البسام رئيسًا تنفيذيًا للشركة اعتبارًا من 25/9/2022م وحتى 31/12/2022م، وتخويله بالصلاحيات المالية والإدارية للرئيس التنفيذي للشركة، إضافة لمهامه كمستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للحوكمة والمشاريع التنفيذية.ويمتلك خبرات في قطاع الطيران المدني وإنجازات وجهود جاءت على مدى 28 عامًا، شغل خلالها عدة مناصب حيث عين مساعدًا لمعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للعمليات، كما عين مساعدًا لمعالي رئيس الهيئة للخدمات المشتركة، ومساعدًا لمعالي رئيس الهيئة للمطارات، ومساعد الرئيس التنفيذي للعمليات (المشاريع، والمطارات، والتقنية)، ومستشارًا لمعالي رئيس الهيئة للحوكمة والمشاريع التنفيذية.كما تولى البسام قيادة استراتيجية التحوّل في قطاع الطيران على مستوى المملكة، ومن إنجازاته على صعيد المبادرات قيادة اللجنة التوجيهية والإشرافية للمشروع الاستراتيجي للمملكة بنقل 28 مطارًا من هيئة الطيران المدني إلى مظلة شركة مطارات القابضة، والمساهمة في إطلاقكأكبر مطار في المملكة، إضافة إلى مساهمته في ربط 28 مطارًا عبر مركز عمليات رقمي يدير الشبكات والاتصالات من موقع مركزي، كما أسس أول مركزين لربط وإدارة ومراقبة شبكة مطارات المملكة (NOC)، ومركز مراقبة أمن معلومات المطارات (SOC)، بالإضافة إلى جهوده في تحديث أسطول ومنظومة الإطفاء والإنقاذ لجميع مطارات المملكة، إضافة إلى اختياره قائدًا لفريق الاتصال في قطاع الطيران أثناء جائحة COVID-19 حيث أُنيط به التنسيق مع الجهات الداخلية والدولية بشأن تبعات الجائحة وعودة المواطنين المتواجدين خارج المملكة عبر جميع مطارات المملكة.كما ترأس اللجنة الإشرافية والتوجيهية لمشروع التخصيص في الهيئة العامة للطيران المدني، إضافة إلى كونه مستشارًا خاصًا في مجلس المطارات الدولي ACI لمناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وتولى إعداد ملف ترشيح المملكة لاستضافة المقر الإقليمي للمجلس، وقد أعلن مؤخرًا عن فوز المملكة العربية السعودية باستضافة المركز الإقليمي. يذكر أن البسام يحمل شهادة الماجستير في التكنولوجيا المتقدمة وإدارة الأعمال من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة، كما أنه حصل على مدار سنوات عمله على العديد من الجوائز وفي مقدمتها وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية لجهوده في قيادة منظومة المواصلات التي ساهمت في إنجاح قمة العشرين، كما اختارته مجلة CNMA ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي للتقنية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2016.