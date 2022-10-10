شكرا لقرائتكم تقنية جدة الرقمية للبنات تفتح باب القبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة‬ عن مواعيد التقديم للفصل التدريبي الثاني في برنامج الدبلوم الصباحي لتخصصات (تقنية الوسائط المتعددة وتقنيات الويب – تقنية الدعم الفني للحاسب – تقنية إدارة أنظمة الشبكات). وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحًا من يوم الأحد 27 إلى 2 من ربيع الآخر القادم عبر البوابة الإلكترونية “قبولي” عبر الرابط.