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تقنية جدة الرقمية للبنات تفتح باب القبول

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National Interest: السعودية أفضل من أمريكا

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة‬ عن مواعيد التقديم للفصل التدريبي الثاني في برنامج الدبلوم الصباحي لتخصصات (تقنية الوسائط المتعددة وتقنيات الويب – تقنية الدعم الفني للحاسب – تقنية إدارة أنظمة الشبكات). وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحًا من يوم الأحد 27 إلى 2 من ربيع الآخر القادم عبر البوابة الإلكترونية “قبولي” عبر الرابط.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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