“آلين هورفات” يعلن تشكيل الباطن لمواجهة الوحدة

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أعلن المدير الفني لفريق الباطن الين هورفات، تشكيل فريقه لمواجهة الوحدة، مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة السابعة بدوري روشن.
وجاء تشكيل الباطن على النحو التالي:
” مشعل الهريس، موريسيو انطونيو، محمد ناجي،صقر ممدوح، بدر ناصر، بسام محمد، محمد فريح، عبدالرحمن سعد، يوسف فواز، راكان الشملان، يوسف المزيريب”.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
” فلاح الشمراني، تركي محمد، ابراهيم جمال، طارق مداد، عبد السلام العامري، عثمان عوض، محمد تيسير، عبدالرحمن انور”.
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Source akhbaar24
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