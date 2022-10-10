“آلين هورفات” يعلن تشكيل الباطن لمواجهة الوحدة

︎

.



أعلن المدير الفني لفريق الباطن الين هورفات، تشكيل فريقه لمواجهة الوحدة، مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة السابعة بدوري روشن.

وجاء تشكيل الباطن على النحو التالي:

” مشعل الهريس، موريسيو انطونيو، محمد ناجي،صقر ممدوح، بدر ناصر، بسام محمد، محمد فريح، عبدالرحمن سعد، يوسف فواز، راكان الشملان، يوسف المزيريب”.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

” فلاح الشمراني، تركي محمد، ابراهيم جمال، طارق مداد، عبد السلام العامري، عثمان عوض، محمد تيسير، عبدالرحمن انور”.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

