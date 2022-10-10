تعرف على تشكيل الشباب في مواجهة الهلال

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أعلن المدير الفني الإسباني لفريق الشباب، فيسنتي مورينو، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الهلال ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.
وسيبدأ الشباب المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: كيم جيو.
الدفاع: متعب الحربي ، حسان تمبكتي ، سانتوس ، فواز الصقور
الوسط: هتان باهبري، كريتشوفياك، كارلوس جونيور، جوانكا، إيفر بانيجا.
الهجوم: سانتي مينا.
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Source akhbaar24
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