“بحرة” تُجهز الأهلي لنجران

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يواصل فريق الأهلي استعدادته لمواجهة ضيفه نجران، لحساب الجولة السابعة من دوري يلو للدرجة الأولى، وهي المباراة التي يحتضنها ملعب الجوهرة المشعة في جدة مساء الثلاثاء.
ولجأ الجهاز الفني للأهلي من خلال مدرب اللياقة بتدريب بعض لاعبي الفريق في منطقة “بحرة” الجبلية الواقعة بين مكة المكرمة وجدة من أجل رفع المعدل اللياقي لعددٍ من اللاعبين بينهم القائد ياسر المسيليم، ومحمد المجحد وعلي الزبيدي وغيرهم.
على جانب آخر يصل الجنوب إفريقي “كابيلو رانجواغا” مدرب اللياقة البدنية بالجهاز الفني للأهلي إلى جدة صباح الأربعاء لبدء مهمته رسميًا مع الفريق ضمن الجهاز الفني الذي يقوده مواطنه بيتسو موسيماني.
وكان موسيماني استهل مهمته مع الأهلي بتعادل أمام جدة لحساب الجولة السادسة، حيث فضّل المدرب الجنوب إفريقي قيادة الفريق خلال المباراة رغم أنه وصل إلى جدة قبل بيومين فقط.
يذكر أن الأهلي يحل في المركز السابع برصيد 9 نقاط من انتصاريين وهزيمة واحدة وثلاث تعادلات، بفارق 6 نقاط عن الأخدود صاحب الصدارة.
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Source akhbaar24
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