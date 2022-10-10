المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية.. وظائف جديدة ورواتب مُذهلة (تعرف على طرق التقديم)

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أعلن المعهد التقني السعودي لـ “السكك الحديدية”، عن فتح باب التسجيل لدراسة الدورات المهنية في صناعة السكك الحديدية والعمل في شركة سيمنز موبيليتي العربية السعودية المحدودة، لتوفير وظائف جديدة.

ويشترط المعهد أن يكون الطلب للسعوديين فقط، حيث وضع العديد من الشروط الخاصة بالتقديم، والتي وضعت العديد من القيود حول التقدم إلى الوظائف الموجودة في المعهد التقني السعودي لـ السكك الجديدة.

شروط التقديم

_يجب أن يكون المتقدمون سعوديين.

_يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على شهادة الثانوية العامة.

_شهادة الثانوية العامة يكون بمتوسط ​​80٪ أو أعلى.

_يجب أن تتراوح أعمار المتقدمين بين 18 و 26 عامًا.

_الدرجة المقاسة 60٪ أو أعلى.

_مهارة اللغة الإنجليزية.

_المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية هو الرابع أو ما يعادلها.

ويوجد بالمعهد اختبار تحديد مستوى في اللغة الإنجليزية لـ الوفاء بهذا المطلب، يرجى تسجيل الأشخاص في هذا المستوى فقط، ويجب على المتقدمين اجتياز امتحان القبول والمقابلة الشخصية، واجتياز الفحص الطبي ليكونوا بصحة جيدة.

تعليمات بارزة

سيتم إخطار المرشحين المؤهلين بتاريخ امتحان القبول عن طريق البريد الإلكتروني، وإذا كنت مطالبًا بإجراء اختبار دخول، فيجب عليك إحضار المتطلبات التالية:

_أصل وصورة من بطاقة الهوية الشخصية.

_أصل شهادة الثانوية العامة “أو نسخة طبق الأصل – مختومة” وصورة عنها.

_إذا لم يتم تقديم المتطلبات أو لم تتطابق مع المعلومات المسجلة في بداية التطبيق، فسيتم إلغاء طلبك.

_إذا قمت بتقديم الطلب بشكل متكرر، فسيتم استبعادك على الفور.

الميزة الرئيسية

_فترة التدريب 18 شهر.

_مكافأة 3500 ريال أثناء التدريب.

_يمكن أن يصل الراتب الشهري بعد اجتياز البرنامج إلى 9000 ريال.

_التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

_تأمين طبي.

آخر موعد للتقديم

سيكون التقديم مفتوح من يوم الأحد 9 أكتوبر 2022 ويغلق يوم الخميس 27 أكتوبر 2022، ويبدأ التدريب في 8 يناير 2023، وقناة الاتصال الوحيدة هي عبر البريد الإلكتروني والتي يتم إدخالها فقط عند ملء البيانات.

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Source almnatiq

