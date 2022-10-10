“الإسعاف الجوي” يحقق 700 ساعة طيران نقل خلالها 282 حالة طارئة للمستشفيات

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حقق مشروع الإسعاف الجوي بهيئة الهلال الأحمر السعودي أكثر من 700 ساعة طيران استجابة لـ 342 بلاغاً، مع نقله 282 حالة للمنشآت الطبية؛ وذلك منذ إعادة إطلاقه في فبراير الماضي وحتى نهاية سبتمبر.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة عبدالعزيز الصوينع، أن الإسعاف الجوي يقدم الخدمة بشكل أشمل حيث تتولى الهيئة نقل الحالات الطارئة بين المنشآت الطبية بالتنسيق مع “الصحة”، بالإضافة إلى مباشرتها للحالات الإسعافية على الطرق السريعة والأماكن المزدحمة والتي يكون هناك عائق في وصول سيارة الإسعاف لها بشكل سريع.

وأشار إلى وجود 5 طائرات ضمن مشروع الإسعاف الجوي، 3 منها مروحيات عمودية، وطائرتان مجنحتان، مبيناً أن الهيئة تسعى للتوسع الجغرافي بخدمات مشروع الإسعاف الجوي؛ ليشمل جميع مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة.



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Source akhbaar24

