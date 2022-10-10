إيجالو يقود تشكيل الهلال أمام الشباب

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أعلن المدير الفني لفريق الهلال، الأرجنتيني رامون دياز، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الشباب ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

وسيبدأ الهلال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: حمد اليامي، علي البليهي، جانغ هيون سو، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: كويلار، ناصر الدوسري، كاريلو، ميشيل ديلجادو، موسى ماريجا.

المهاجم: إيجالو.



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Source akhbaar24

