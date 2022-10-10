أمراض تسبب أعراضا تشبه الإنفلونزا.. احذرها

︎

.

المناطق_الرياض

يعتقد كثيرون أن الحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال علامات تميز الإنفلونزا، لكن هناك أمراضا أخرى تزاحمها في هذه الأعراض.

يمكن أن تؤدي العديد من الأمراض الأخرى إلى أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا، بما في ذلك فيروس كورونا، الذي يشابهه في الكثير من الأعراض.

إذا كنت تعاني من أعراض مثل التهاب الحلق وسيلان الأنف والعطس والسعال والحمى والتعب وآلام الجسم، فهذا لا يعني بالضرورة أنك مصاب بالإنفلونزا وإنما من الوارد أن يكون جهازك المناعي في مواجهة مع أحد الأمراض التالية.

أمراض تتشابه في أعراضها مع الإنفلونزا

عدَّد موقع TIMESOFINDIA الأمراض والالتهابات التي يمكن أن تسبب أعراضًا تشبه أعراض الإنفلونزا كالتالي:

1- نزلات البرد

هي مرض فيروسي كان موجودًا قبل فترة طويلة من ظهور فيروس كورونا، لكن عادة ما تكون الأعراض أكثر اعتدالًا نسبيًا منه وباقي الالتهابات الأخرى، كما أنها تحدث تدريجيًا تمامًا مثل الإنفلونزا، ويمكن أن تؤدي إلى إرهاق الشخص، وتجعله يسعل ويعطس ويصيبه بالزكام، وتسبب التهاب الحلق المؤلم.

2- التهاب الشعب الهوائية

هو مرض يحدث عندما تلتهب أو تتورم القصبات الهوائية التي تحمل الهواء إلى الرئتين، ما يؤدي إلى السعال المزعج مع المخاط والتهاب الحلق والخمول.

وهناك نوعان من التهاب الشعب الهوائية يجب الانتباه لهما: التهاب الشعب الهوائية الحاد، والتهاب الشعب الهوائية المزمن.

وفي حين أن الأول أكثر شيوعًا والأعراض تستمر بضعة أيام فقط، فإن الأخير يكون أكثر حدة ويمكن أن يكون مستمرًا أو متكررًا.

3- الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)

يُظهر الفيروس المخلوي التنفسي RSV أيضًا أعراضًا قد تخلط بينه وبين الإنفلونزا، وهو فيروس تنفسي شائع يسبب عادة أعراضًا خفيفة شبيهة بالزكام، ويتعافى منها معظم الناس في غضون أسبوع أو أسبوعين.

ومع ذلك، يمكن أن يأخذ هذا المرض منعطفًا خطيرًا عندما يتعلق الأمر بالرُضع وكبار السن، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن سيلان الأنف وانخفاض الشهية والسعال والعطس والحمى والصفير هي بعض الأعراض الأكثر شيوعًا.

4- التهاب السحايا

حالة تسبب التهاب الأغشية التي تسمى السحايا التي تحمي الدماغ والنخاع الشوكي، ويمكن الخلط بين العلامات المبكرة للمرض والإنفلونزا.

تشمل بعض الأعراض الشائعة الصداع والحمى والتعب، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، لا يمكن أن يكون التهاب السحايا ناتجًا فقط عن عدوى بكتيرية أو فيروسية في السائل المحيط بالدماغ والحبل الشوكي، لكن يحدث بسبب الإصابات والسرطان وبعض الأدوية وأنواع أخرى من العدوى.

5- الالتهاب الرئوي

يعتبر الالتهاب الرئوي أكثر أهمية بكثير من أمراض الجهاز التنفسي كالإنفلونزا، لكنه قد يسبب أعراضًا تبدو في البداية وكأنها حالة أقل إثارة للقلق.

ويحدث عندما تؤدي العدوى إلى التهاب الأكياس الهوائية في إحدى الرئتين أو كلتيهما، ويمكن أن تسبب عدوى الرئة أعراضًا مثل السعال والحمى والقشعريرة والتعب وصعوبة التنفس.

6- فيروس نقص المناعة البشرية

يُعرِّف مركز السيطرة على الأمراض فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، بأنه فيروس يهاجم جهاز المناعة في الجسم، ما يؤدي إلى أعراض شبيهة بالإنفلونزا تستمر لمدة تتراوح من أسبوعين إلى 4 أسابيع بعد الإصابة.

وتشمل بعض الأعراض الشائعة الحمى والقشعريرة والطفح الجلدي والتعرق الليلي وآلام العضلات، وفي الوقت الحالي لا يوجد علاج فعَّال لفيروس نقص المناعة البشرية، أي أن أولئك الذين يصابون بهذا الفيروس يعانون منه مدى الحياة.

ومع ذلك، فإن العلاج ينطوي على تقليل كمية الفيروس في الجسم والمساعدة في البقاء بصحة جيدة.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

