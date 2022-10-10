فريق طبي ينقذ رضيعا من نزيف دماغي حاد

وأوضح استشاري جراحة مخ الأعصاب وجراحات قاع الجمجمة والأوعية الدموية العصبية، في المدينة الطبية ورئيس الجمعية السعودية لقاع الجمجمة الدكتور محمد بافقيه، بأن المريض يعاني من نزيف دماغي حاد، بسبب تمدد حاد بالجزء الأيسر من الدماغ ناتج عن تمدد شرياني معقد، يعتبر حالة نادرة على مستوى العالم، حيث تم عمل فحوصات سريرية وأشعات للدماغ بعد إصابته بسلسلة من التشنجات.
وتابع د. بافقيه، بعد مراجعة الحالة قام الفريق الطبي لجراحات الأوعية الطبية العصبية، بإجراء عملية معقدة للرضيع وإغلاق التمدد الشرياني باستخدام تقنية المشبك الجراحي.
يذكر أن الفريق الطبي ضم الدكتور محمد بافقيه، والدكتور جمعان الزهراني، والبرفسور ياسر أورز، والدكتور مقصود أحمد، و الدكتور سلطان القحطاني.
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