شكرا لقرائتكم معهد سرب يواصل قبول المتدربين بمكافأة 3500 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

شروط وظائف معهد سرب وقد حدد المعهد عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المرشحين للبرنامج منها ما يلي: 1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. 2- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة بنسبة 80٪ فما أعلى. 3- أن يكون عمر المتقدم بين 18 و 26 عامًا. 4- درجة القياس 60% فما أعلى. 5- مستوى اللغة الإنجليزية: – المستوى المطلوب (IELTS level 4) في اللغة الإنجليزية أو ما يعادلها. 6- يوجد اختبار تحديد مستوى إنجليزي في المعهد لمطابقة هذا الشرط، يرجى التسجيل لمن في هذا المستوى فقط. 7- أن يجتاز المتقدم اختبار القبول والمقابلة الشخصية. 8- أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي ويكون لائقًا طبيًا. مكافأة التدريب والراتب ويحصل المتدرب على مكافأة تدريب تبلغ 3500 ريال فيما يحصل على راتب يصل 9000 ريال بعد اجتياز البرنامج بكفاءة. مع العلم أن البرنامج مدته 18 شهرًا ويحصل المتدرب على مزايا عديدة منها تأمين طبي والتسجيل لدى التأمينات الاجتماعية. ويبدأ التقديم خلال الفترة من يوم الأحد بتاريخ 1444/03/13هـ الموافق 2022/10/09م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/02هـ الموافق 2022/10/27م. فيما يبدأ التدريب يوم الأحد بتاريخ 1444/06/15هـ الموافق 2023/01/08م. الرياض - محمد الوسيري - يواصل المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (معهد سرب) تلقي طلبات التسجيل والقبول لدراسة البرنامج المتخصص في صناعة الخطوط الحديدية والعمل في شركة سيمنس موبيلتي السعودية المحدودة، من مواطني المملكة خريجي الثانوية العامة.وقد حدد المعهد عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المرشحين للبرنامج منها ما يلي: 1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. 2- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة بنسبة 80٪ فما أعلى. 3- أن يكون عمر المتقدم بين 18 و 26 عامًا. 4- درجة القياس 60% فما أعلى. 5- مستوى اللغة الإنجليزية: – المستوى المطلوب (IELTS level 4) في اللغة الإنجليزية أو ما يعادلها. 6- يوجد اختبار تحديد مستوى إنجليزي في المعهد لمطابقة هذا الشرط، يرجى التسجيل لمن في هذا المستوى فقط. 7- أن يجتاز المتقدم اختبار القبول والمقابلة الشخصية. 8- أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي ويكون لائقًا طبيًا.ويحصل المتدرب على مكافأة تدريب تبلغ 3500 ريال فيما يحصل على راتب يصل 9000 ريال بعد اجتياز البرنامج بكفاءة. مع العلم أن البرنامج مدته 18 شهرًا ويحصل المتدرب على مزايا عديدة منها تأمين طبي والتسجيل لدى التأمينات الاجتماعية. ويبدأ التقديم خلال الفترة من يوم الأحد بتاريخ 1444/03/13هـ الموافق 2022/10/09م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/02هـ الموافق 2022/10/27م. فيما يبدأ التدريب يوم الأحد بتاريخ 1444/06/15هـ الموافق 2023/01/08م.