شكرا لقرائتكم إنجازات وزارة الداخلية أمام زوار جيتكس 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دشّن وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية المهندس عبدالله الربيعة، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض جيتكس للتقنية 2022 المقام في دبي خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022م، بخمسة محاور رئيسة تحت عنوان “عالم أبشر لوطن آمن”، وذلك للمرة الثامنة عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة والهيئة العامة للنقل ووزارة النقل والخدمات اللوجستية.

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النجاحات والإنجازات