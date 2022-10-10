شكرا لقرائتكم CNN تتحدث عن قوة السعودية والإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قالت شبكة CNN الأمريكية إن قرار أوبك+ لخفض إنتاج النفط بمقدار مليونَي برميل يوميًا أثار الذعر في واشنطن، ونتيجة لذلك حرض بعض المشرعين الديمقراطيين على سحب جميع القوات الأمريكية من السعودية والإمارات زاعمين أن القرار هو عمل عدائي ضد الولايات المتحدة. وتابع التقرير: في الحقيقة فإن اتهامات هؤلاء المشرعين مخادعة وغير نزيهة وسياسية إلى حد كبير، ففي حين أن هذا القرار بالفعل له تبعات سلبية على واشنطن من حيث ارتفاع الأسعار، إلا أن ما يحدث ليس بسبب خط أوبك+، كما لا يمكن تجاهل حقيقة أن هذه الدول لها مصالحها واستراتيجياتها الوطنية. وأردف تقرير الشبكة: تمتلك المملكة والإمارات خططًا ضخمة لتغيير الأمة وتتميز بمدى مذهل من التخطيط والتكلفة أيضًا، وليس لدينا الحق في إخبارهم بتجاهل خططهم وبيع أصولهم القيمة لنا بأسعار مخفضة.

سياسة أمريكا دون السعودية غير واقعية

وقال التقرير: وبالمثل، فإن المجادلة، كما جادل السناتور ديك دوربين، بأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة يمكن تصورها بدون التحالف السعودي هو أمر غير واقعي وضار بمصالح الولايات المتحدة وحلفائنا في الشرق الأوسط. وأضاف: ينتقد هؤلاء المشرعون أيضًا المملكة والإمارات لاتخاذهم قراراتهم على الرغم من محادثات جو بايدن، لكن هذه وجهة نظر مشوهة، فبالحديث عن المملكة سنجد أن الرئيس الأمريكي أثناء ترشحه وضع أجندة غير واقعية وتعهد بعزل الرياض، لكن بمجرد توليه الحكم، انقلب كلامه، ولم تكن المملكة مضطرة تحت أي حال من الأحوال من أن تسترضي واشنطن، فهي ليست تابعة لها بل شريك موثوق وحليف مهم.

وقالت CNN: وفي الوقت نفسه، فإنه عندما أعرب بايدن عن إصابته بخيبة أمل بعد قرار أوبك+، فلا يسعنا إلا أن نشعر بأن السعودية والإمارات كانتا غاضبتين من محاولات واشنطن الحثيثة لتوقيع صفقة ضعيفة وخطيرة بشكل لا يصدق مع إيران. وتابع التقرير: دعوة الديمقراطيين بسحب جميع القوات الأمريكية والمعدات العسكرية من المملكة والإمارات سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وسيؤدي بلا شك إلى نتائج عكسية على الولايات المتحدة، حيث تستفيد واشنطن بشكل كبير من وجود قواتها ومعداتها هناك. واختتم التقرير قائلًا: دعونا لا نتظاهر بأننا نضع مصالح الدول الأخرى قبل مصالحنا، وبالمثل، لا ينبغي لنا أن نطالب الدول الأخرى بوضع مصالحنا على مصالحها، وقد حان الوقت لكي ندرك أن السعودية والإمارات وغيرهما في تلك المنطقة أقوياء وفي حالة تطور مستمر وليست دولًا تابعة للولايات المتحدة.