“الخطوط السعودية” تحتفي بمرور 75 عاماً على تسيير أولى رحلاتها إلى مصر

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نظمت الخطوط الجوية السعودية احتفالاً بمنطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة المصرية بمناسبة مرور 75 عاماً على تسيير أولى رحلاتها إلى القاهرة؛ وذلك بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير الطيران المصري الفريق محمد حلمي.

وأكد الربيعة قوة الروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين البلدين، مبيناً أن الاحتفال بهذه المناسبة يؤكد العلاقات المتجذرة الثنائية والاستثنائية للشعبين في المجالات كافة.

من جهته، نوه الفريق محمد حلمي، بجهود المملكة في دعم مصر عبر مر العصور، مشيراً إلى حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز الشراكة والتعاون القائم مع المملكة وتقديم كل التسهيلات في مجال النقل الجوي.

إلى ذلك، استعرض المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط السعودية المهندس إبراهيم العمر، التطور والنمو اللذين شهدتهما الشركة في جميع المراحل بداية من طائرة “ديكوتا” في أربعينيات القرن الماضي؛ وصولاً إلى طائرة جرين لاينر، من فئة النجوم الخمس عالمياً.

وبين أن المملكة ستحتضن أكبر قرية صيانة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكداً أنها ستسهم بشكل مباشر في توفير الخدمات الفنية لشركات الطيران في الشرق الأوسط؛ مما ينعكس إيجاباً على تكاليفها وكفاءة الوقت فيها.





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Source akhbaar24

