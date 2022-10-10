مجلس شباب منطقة تبوك يوقّع مذكرة تفاهم مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

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المناطق_واس
وقّع مجلس شباب منطقة تبوك اليوم، بجامعة فهد بن سلطان بتبوك، مذكرة تفاهم مشترك مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لتعزيز الشراكة والتعاون بينهما، وخدمة أهدافهما المشتركة، سعياً لإيصال رسائل كل جهة لمختلف أفراد وفئات المجتمع من خلال إمكانياتها المتاحة.
وتهدف المذكرة التي وقّعها رئيس مجلس شباب منطقة تبوك رهام الفرشوطي، ومن مركز الحوار الوطني ناصر الوليعي، إلى تحقيق شراكة معرفية، وثقافية، وبحثية، وإقامة فعاليات مجتمعية مشتركة بين الطرفين وعقد ورش العمل وبرامج تدريبية.
واشتملت الاتفاقية على المبادئ والأسس للإجراءات والمهام التي يتطلب تنفيذها لتفعيل التعاون بين الجانبين، ليسهم كل طرف بشكل فاعل في تحقيق أهدافه وتطويرها فيما يخدم فئة الشباب في مدن ومحافظات منطقة تبوك.
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Source almnatiq
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