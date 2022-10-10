“الحبيب” ينتظر الضوء الأخضر للمشاركة أمام النصر

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بات لاعب العدالة حسن الحبيب جاهزا للمشاركة أمام أمام النصر، غدًا، في الرياض ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.
ومن جانبه، اطمأن الجهاز الفني في فريق العدالة على جاهزية الحبيب بعد مشاركته في التدريبات، أمس، دون أن يشعر بأي آلام في مكان إصابته التي تعرض لها خلال لقاء الفيحاء.
وينتظر اللاعب الحصول على الضوء الأخضر من المدرب يوسف المناعي للمشاركة كأساسي أمام النصر.
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Source akhbaar24
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