تجنب هذه التصرفات في المجالس حتى لا تصبح شخص ثقيل

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قال الدكتور محمد الضويان، باحث اجتماعي، إن هناك العديد من الأشخاص لا يتقبلون الحقيقة، ويرفضون الأخذ بنصائح الآخرين حتى لا يكونوا غير مقبولين في المجالس أو أثناء فترة الاجتماعات.

وأضاف محمد الضويان، خلال لقائه ببرنامج «صباح السعودية» المذاع على قناة السعودية، أن المجالس تحب الشخص الخفيف الذي لا ينتظر الجلوس والبقاء لآخر المجالس، لأن مثل هذه الأمور تجعل الأشخاص يأخذون طابع سيء عنك.

وتابع: من ضمن الأمور الغير مستحب أثناء التجمع في المجالس عدم التدخل فيما لا يعنيه، التعليق على كل موقف أو حديث، كما أنه عند التحدث عن موقف أو لابد أن يكون مدعوم بأدلة توضح الحديث.

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Source almnatiq

