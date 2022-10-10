“لجنة المقاولين”: 540 مشروعاً طُرحت عام 2021 بقيمة 450 ملياراً

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أوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في اتحاد الغرف السعودية حمد الحماد، أن عدد شركات قطاع المقاولات الوطنية في المملكة بلغ أكثر من 176 ألف منشأة.
وأوضح خلال كلمته خلال الاجتماع الطارئ للجنة الوطنية للمقاولين، أن هذه الشركات نمت بمعدل سنوي بلغ نحو 3 %، ويسهم بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وبنسبة 10.7% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأضاف أن عدد المشاريع المطروحة من الدولة في السوق المحلي عام 2021م بلغ أكثر من 540 مشروعاً، بقيمة تجاوزت 450 مليار ريال تتنوع في عدة قطاعات أهمها الإنشاءات والطاقة والنقل.
وبين أن قطاع المقاولات بالمملكة يأتي في المرتبة الخامسة من بين أهم القطاعات المكونة للاقتصاد السعودي، فضلاً عن تنامي دور القطاع في التنمية الاقتصادية، وبناء المدن والمشاريع وتطوير البنية التحتية.
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Source akhbaar24
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