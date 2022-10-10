القبض على وافدين بتأشيرة زائر بحوزتهما 9.5 كيلوجرام من مادة “الكوكائين” في جدة

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم (الإثنين)، القبض على وافدين بحوزتهما مادة الكوكائين المخدرة.

وأوضحت المديرية أن الوافدين يحملان تأشيرة زائر، مشيرة إلى أن الكمية التي كانت بحوزتهما 9.5 كيلو جرام من مادة الكوكائين.

وأكدت أن جرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.



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Source akhbaar24

