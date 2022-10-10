الكشف عن مدة غياب عبدالقادر بدران

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كشفت مصادر صحفية، أن الكشوفات الطبية، التي خضع لها لاعب ضمك ، الجزائري عبد القادر بدران، أظهرت تعرُّضه إلى تمزق في وتر الركبة، أصيب به خلال تمثيله منتخب بلاده.

وغاب بدران عن المشاركة مع فريقه في المواجهتين الماضيتين بعد العودة من فترة التوقف، التي لعب خلالها مواجهتَين مع منتخب بلاده أمام غينيا ونيجيريا.

واوضحت المصادر وفقًا لـ” الرياضية”، أن اللاعب سيغيب لمدة 6 أسابيع، حيث سيخضع لجلسات علاج طبيعي في عيادة النادي تحت إشراف الجهاز الطبي.





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Source akhbaar24

