ألمانيا تعرض قنصليتها في كييف للقصف الروسي

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أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن المبنى الذي يضم القنصلية الألمانية في العاصمة الأوكرانية تعرض لضربة صاروخية روسية.
وضرب عدد من الصواريخ وسط كييف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، مع تسجيل أولى الانفجارات في ملعب وبالقرب من جامعة كييف الوطنية.
بشكل منفصل في نفس الإحاطة الحكومية، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع إن ألمانيا تتوقع تسليم نظام دفاع جوي إلى أوكرانيا قريبًا جدًا وتسليم ثلاثة أنظمة أخرى العام المقبل، دون إعطاء جداول زمنية محددة.
وتأكد مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في الغارات، لكن يُعتقد أن العدد أكبر من ذلك.
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Source almnatiq
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