شكرا لقرائتكم شكوى من طريق جلد الثعبان بخميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اشتكى أحد الأشخاص، من سوء طريق الصناعية في خميس مشيط مشيرًا إلى أنه أصبح يعرف باسم طريق جلد الثعبان بسبب تهالكه. ولفت إلى أن هناك جسورًا متعثرة منذ سنوات وهبوطًا وحفرًا في إسفلت الثمانين، مطالبًا بتشكيل لجنة عاجلة لمعالجة هذا الأمر. ووثق الشاكي مقطع فيديو يكشف تهالك الطريق وصعوبة السير فيه، إذ كتب معلقًا: طريق الصناعية خميس مشيط المنكوب منذ سنين ومتهالك، أهلك البشر والمركبات أصبح لقبه جلد الثعبان كتبنا وكتب غيرنا وناشد وطالب بإعادة سفلتته ولا يوجد تجاوب من نقل عسير إلى أصحاب القرار، السكان يستغيثون فهل من منقذ. وعاد وكتب: “يا مسؤولون ركزوا في الفيديو المرفق، لكم أن تتخيلوا من سوء الطريق أصبح الطريق الرملي الأكتاف أفضل من الطريق الأسفلت، معاناة طويلة لا نعلم متى تنتهي”. وأضاف: “يا مسؤولون، ويتقاطع مع هذا الطريق المنكوب طريق آخر منكوب هو طريق الثمانين، جسور متعثرة منذ سنوات وهبوط وحفر في إسفلت الثمانين نحتاج تشكيل لجنة عاجلة للوقوف عليه وأسباب تعثره”. صيانة 6.5 كم بدوره، أكد حساب استقبال البلاغات للطريق، أنه تم اعتماد مشروع تأهيل وصيانة الأجزاء المتضررة من طريق الصناعية خميس مشيط المتهالك، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من صيانة 6.5كم، والعمل جارٍ على صيانة الأجزاء المتبقية منه وفقًا للبرنامج الزمني المعد للمشروع. وجاء رد الحساب كالآتي: “الطريق المشار إليه يحظى باهتمام من قبل وزارة النقل والخدمات اللوجستية، فقد تم اعتماد مشروع تأهيل وصيانة الأجزاء المتضررة من الطريق، حيث تم الانتهاء من صيانة 6.5كم، والعمل جارٍ على صيانة الأجزاء المتبقية منه وفقًا للبرنامج الزمني المعد للمشروع”.