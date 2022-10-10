شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تكشف عن طاقم تحكيم مباراة الهلال ضد الشباب بديربي الرياض والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم حكام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الشباب، في ديربي الرياض بدوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال نظيره الشباب، مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

طاقم أورجوياني لمباراة الهلال ضد الشباب

وتقرر أن يتولى طاقم تحكيم أورجوياني، حيث يتكون من إيبر أكوينو حكم ساحة، ويعاونه مواطناه ميليكاديس سالديفار، ورودني أكوينو ومعهم حكم رابع السعودي محمد السماعيل.

بينما سيكون حكم الفيديو الأورجواياني إيليس ميرليس، ويساعده السعودي فهد العمري، خلال اللقاء المرتقب في دوري روشن السعودي.

حكام مباراة الوحدة والباطن والرائد ضد الطائي

من ناحية أخرى، يتولى طاقم سعودي إدارة مباراة الوحدة مع الباطن بقيادة عبد الصمد بكري، ومعه المساعدان بدر الشمراني وعبدالعزيز البريه، وحكم رابع محمد أبوشقارة وللفيديو سامي الجريس ويساعده هشام الرفاعي.

فيما يقود عبد الله الشهري مباراة الرائد والطائي ويساعده محمد الحنفوش وبليغ آل رمضان والحكم الرابع عبد الرحمن السلطان وللفيديو محمد البريدي ومعه عماد عسكر.