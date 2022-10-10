اعتماد استبانات قياس خدمات الجوازات

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الرياض - محمد الوسيري - أنهت اللجنة التنفيذية لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية، خطتها لهذا العام كشريك إستراتيجي مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة، من خلال أعمال قياس رضا المستفيدين والدعم الاستشاري لتلك الجهات. رضا المستفيدين وأكد صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي رئيس اللجنة, انتهاء المشروع من وضع خطته التنفيذية الخاصة بقياس رضا المستفيدين تجاه الخدمات التي تقدمها جوازات المنطقة الشرقية، حيث جرى الاتفاق على أسئلة الاستبانة الخاصة من خدماتها بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، بعد أن مرت بعدة مراجعات علمية محكمة بمشاركة من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية للمشروع وبما يتناسب والخدمات المقدمة. خدمات الجوازات وأفاد سموه، أن اللجنة ستنفذ يوم الخميس القادم ورشة عمل خاصة بتدريب الباحثين التابعين لإمارة المنطقة الشرقية والمحافظات التابعة لها، على إجراء الاستطلاع والمقابلات مع المستفيدين من خدمات جوازات الشرقية التي تستمر لمدة شهر، وتعبئة الاستبانات آلياً من خلال أجهزة لوحية ليتيح بعد ذلك لفريق الدعم الاستشاري للمشروع بدراسة الاستبانات وتحليلها وإعداد تقرير مفصل يتضمن النتائج والتوصيات، وفرص التحسين ونقاط التمكين.