شكرا لقرائتكم مسار يقيم برامج الكلية التقنية بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - زار فريق من المركز الوطني للتقويم والاعتماد المؤسسي “مسار” اليوم، الكلية التقنية بالطائف، الذي يهدف إلى إجراء عملية التقويم لغرض الاعتماد المؤسسي للكلية وفق معايير عديدة تتعلق بنظام الجودة. برامج الكلية التقنية بالطائف وأشار عميد الكلية التقنية بالطائف خالد الغامدي إلى أن زيارة الفريق تستمر أربعة أيام يتخللها لقاءات مع قيادات الكلية من العميد والوكلاء وفريق الجودة ورؤساء الأقسام التدريبية, حيث قدم وكيل الكلية لضبط الجودة المهندس خالد المالكي عرضًا مرئيًا تعريفيًا عن الكلية وأقسامها وأبرز الإنجازات والبرامج التي حصلت عليها وتقدمها، وسيكون هناك لقاءات مع مديري الإدارات والمدربين والمتدربين وجولة ميدانية تشمل مبنى الإدارة والورش والمعامل والقاعات التدريبية. معايير المناقشة وأوضح الغامدي أن الفريق سيناقش عددًا من المعايير منها: (الشراكة مع أصحاب العمل والحوكمة والإدارة والقبول وخدمات المتدربين وتطوير البرامج وأدوات القياس والتقويم والتدريب والموارد وتحصيل المتدربين وتأهيل وتطوير المدربين والاستدامة والفاعلية)، كما سيقوم الفريق بعمل مقابلة عينة من جهات التوظيف ومقابلات مع المتدربين.