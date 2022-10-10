شكرا لقرائتكم تقنية البنات بمكة تحدد موعد القبول والتسجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حددت الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة يوم الأحد الموافق 27 / 03 / 1444هـ، موعداً لاستقبال القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1444هـ، وذلك في تخصصات “المحاسبة، وبرمجيات الحاسب، وخدمات الحج والعمرة، والعناية بالبشرة والمكياج، والعناية بالشعر”. مواعيد القبول وبينّت الكلية أن القبول في دبلومات الكلية يستمر حتى يوم الخميس الموافق 02 / 04 / 1444هـ، حيث يشترط فيه أن تكون المتقدمة سعودية أو من أم سعودية، وأن تكون المتقدمة خريجة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن لا يزيد عمرها عن 25 عاماً، وأن لا يتجاوز تاريخ التخرج من الثانوية خمس سنوات، وأن لا تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة الجامعية أو الجامعية المتوسطة “الدبلوم”، وأن لا تكون المتقدمة قد طوى قيدها أو فصلها تأديبياً من أي جهة تعليمية أو تدريبية خلال الفصول الثلاثة السابقة. آلية المفاضلة وأفادت الكلية، أن المفاضلة بين المرشحات تتم حسب النسبة الموازنة “المعدل التراكمي للثانوية العامة 60 %، درجة اختبار القدرات 40 %”، كما يتاح للمتقدمة عدة كليات للتقدم عليها بحد أعلى ثلاث كليات ثم اختيار التخصصات المرغوب التقدم عليها. وأكدت الكلية على ضرورة الاطلاع على شروط التسجيل عبر موقعها الرسمي.