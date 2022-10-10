“جارسيا” يقرر الاعتماد على “الصليهم” أساسيا أمام العدالة

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أصبحت مشاركة لاعب النصر عبد المجيد الصليهم كأساسي أمام العدالة، غدًا، في الرياض ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي من بداية المباراة مؤكدة

وكان الصليهم قد غاب عن مباراة أبها في الجولة الماضية بداعي حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الاتحاد ضمن الجولة الخامسة.

وأعاد مدرب النصر، الفرنسي رودي جارسيا، اللاعب الصليهم إلى القائمة الأساسية، واللعب بجانب البرازيلي لويس جوستافو في وسط الملعب، خلال المناورة، التي جرت أمس، بين الفريق الأساسي والرديف على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود في مقر النادي استعدادًا للقاء

ودفع المدرب جارسيا باللاعب عبد الله الخيبري عوضًا عن الصليهم في الشوط الثاني، وحوَّل الكاميروني فينسنت أبوبكر إلى الرديف، ثم دفع باللاعب محمد مران بدلًا منه.



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Source akhbaar24

