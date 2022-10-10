الهلال يفقد خدمات الفرج أمام الشباب

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خاض لاعب الهلال سلمان الفرج، مساء امس الأحد، مرانًا لياقيًا انفراديًا وتدريبات متنوعة بالكرة.

وبات الفرج خارج حسابات الهلال في المواجة المقبلة أمام الشباب، بالجولة السابعة بدوري روشن، رغم تحسّن حالته.

وكان فريق الهلال، قد اختتم استعداداته لمواجهة الشباب، اليوم، بتدريب خفيف، مساء أمس، في مقر النادي غلب عليه الطابع الترفيهي.

وواصل ياسر الشهراني، الظهير الأيسر، والمهاجم الأرجنتيني لوسيانو فييتو تنفيذ برنامجي تأهيلهما.



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Source akhbaar24

