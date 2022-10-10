وزارة الدفاع والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توقعان مذكرة تفاهم

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المناطق_واس

وقّعت وزارة الدفاع ممثلة في برنامجي “الإسكان” و “اعتزاز” والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تيسير تملك المسكن والحصول على امتيازات وخدمات لمنسوبي الوزارة، وذلك بحضور معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن طلال النحاس.

ووقّع الاتفاقية من جانب وزارة الدفاع، كبير الموظفين التنفيذيين المهندس محمد بن فيصل بن معمر، ومن جانب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مساعد المحافظ للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني.

وبموجب الاتفاقية، تُقدّم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلةً ببرنامج “تقدير”، الدعم لتنفيذ برامج ومبادرات وزارة الدفاع، إضافة إلى التنسيق المشترك؛ لوضع خارطة رئيسية لتطوير البرامج والمبادرات والخدمات وآلية تطبيقها وذلك فيما يخص المتقاعدين، وكذلك التعاون المشترك بما يخص الربط التقني بين برنامجي “اعتزاز” و “تقدير”؛ لتسهيل خدمة المتقاعدين عبر منصة “اعتزاز”.

كما اتفق الطرفان على بحث الفرص المستقبلية؛ لتقديم امتيازات من خدمات ومنتجات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الخاصة بمتقاعدي وزارة الدفاع.

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Source almnatiq

