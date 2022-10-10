القبض على مقيمَين بجدة لجمعهما الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة

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ألقت دوريات الأمن بمحافظة جدة، القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية، لجمعهما الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة.

وأبانت أنه ضبط بحوزة المتهمين مبلغ 583 ألف ريال، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.



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Source akhbaar24

