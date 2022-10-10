“منتجو الدواجن”: استخدام التطبيقات الإلكترونية ساهم في تخفيض الأسعار 20%

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أكدت اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن باتحاد الغرف، أن استخدام بعض التطبيقات في تسويق منتجات الدواجن، ساعد المستهلكين في الحصول على منتجاتٍ بأسعارٍ منخفضة بنسبة تصل لـ 20%.

وأوضحت اللجنة خلال اجتماعها الدوري مع عددٍ من شركات إنتاج الدواجن، أهمية التسويق الإلكتروني في تطوير منظومة التسويق الزراعي، وضرورة توجيه وتشجيع المزارعين على استخدام المنصات والتطبيقات الإلكترونية لتسويق منتجاتهم.

وأوصى الاجتماع بضرورة استفادة المنتجين من التقنيات الحديثة في عمليات التسويق، واستخدام التطبيقات الإلكترونية، لتقليل التكلفة على المنتج والمستهلك، إذ تُسهم في ربطهم بمنافذ البيع المختلفة، مما يساعدهم على فتح قنوات تسويقية جديدة.

يذكر أن وزارة الزراعة أعلنت مؤخرًا إنشاء شركةٍ لتسويق المنتجات الزراعية السعودية بالتعاون مع اتحاد الغرف، تحفيزًا للإنتاج الزراعي، كما قدمت دعماً مباشراً للمزارعين والمستثمرين لتأسيس أكثر من 19 مركزًا للخدمات التسويقية والصناعات التحويلية للقطاع الخاص.



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Source akhbaar24

