رابطة العالم الإسلامي تُعزّي تايلاند في ضحايا حادثة إطلاق النار

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المناطق_واس

تقدّمت رابطة العالم الإسلامي بخالص العزاء والمواساة، لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلاند، ودولة رئيس الوزراء الجنرال برايوت تشان أوتشا، والشعب التايلاندي الصديق، في ضحايا حادثة إطلاق النار التي وقعت في محافظة نونغ بوا لانفو شمال شرق البلاد، وأدَّت إلى سقوط عددٍ من القتلى والمصابين، معظمهم من الأطفال.

وندَّدَ معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا العمل الإجراميِّ المروِّع، مُعرِبًا عن تضامنه التامِّ مع مملكة تايلاند في هذه الفاجعة، ومشاطرة الحكومة والشعب التايلاندي في حزنهم على فقدان من توفي، ومُتمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

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Source almnatiq

