وزير الثقافة: عدد زوار معرض الرياض الدولي للكتاب تخطى المليون

︎

.



قال وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، إن عدد زوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 تخطى المليون زائر.

وأضاف الوزير، في تغريدة له اليوم (الإثنين) على حسابه بموقع “تويتر”، أن طموح السعودي بلا سقف.

يذكر أن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 اختتمت أول أمس (السبت)، حيث شهد المعرض حضوراً واسعاً من كافة شرائح المجتمع من مختلف أرجاء المملكة، وذلك بمشاركة 1200 دار نشر مثلت 32 دولة.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

